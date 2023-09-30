恒大据报出售豪华超级游艇募3000万欧元抵债

两名消息人士透露，中国恒大集团今年早些时候以约3000万欧元（约4337万新元）的价格出售其豪华超级游艇，来筹措资金还债。

路透社星期五（9月29日）引述知情人士报道，这艘60米长豪华超级游艇Event的出售交易，是恒大出售其非核心资产过程的一部分。

但报道称，与恒大高达317亿美元（433亿新元）的境外债务相比，恒大在海外的资产要少得多。恒大决定出售豪华超级游艇，意味着境外债权人在清算程序中的选项将会减少。

资料显示，这艘豪华超级游艇Event由荷兰公司在2013年制造，于次年获得世界超级游艇奖。在过去两年一些中国媒体报道中，它的估值达到6000万美元。

消息人士称，Event是以恒大的名义注册的，因此出售游艇募得的款项将返还恒大。

这不是恒大第一次出售非核心资产来筹集资金。恒大去年7月以1亿美元价格出售了一架波音私人飞机；2021年，恒大还出售两架湾流喷气式飞机，筹得超过5000万美元。

恒大集团在2021年12月首次爆雷，严重资不抵债。截至今年6月底，恒大总负债2.39万亿元人民币（约4475亿新元）。

近两年来，恒大集团一直在尝试就债务重组与境内外债权人谈判。但今年9月，恒大集团创办人许家印被警方采取强制措施，多名高管涉案被查，债务重组会议停摆，使得集团的债务重组进程面临窘境。

路透社星期二称，如果恒大未能在10月底前提交新的债务重组计划，境外债权人集团计划加入针对恒大的清算法庭申请。