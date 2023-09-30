中国制造业景气时隔半年重返扩张区间

中国制造业采购经理指数（PMI）时隔六个月重返扩张区间，表明在中国官方出台一揽子措施提振经济后，经济开始企稳。

据中国国家统计局官网消息，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心星期六（9月30日）公布的9月份中国制造业PMI为50.2%，较上月上升0.5个百分点，在连续五个月运行在50%以下后重返扩张区间，且环比上升幅度连续扩大，显示经济恢复态势趋好。

数据显示，在调查的21个行业中，有11个行业采购经理指数位于临界点以上，比上月增加两个，显示制造业景气面有所扩大。

具体来看，产需两端均有改善。新订单指数连续回升，9月份升至50.5%；生产指数升至52.7%，比上月上升0.8个百分点；从市场预期来看，9月份生产经营活动预期指数为55.5%，与上月基本持平。

另外，9月份非制造业商务活动指数为51.7%，环比上升0.7个百分点，一举扭转了此前连续五个月的回落势头，显示非制造业扩张力度有所增强。

彭博社称，最新发布的经济数据显示，中国经济放缓最严重的阶段可能已经触底。中国8月份的工业企业利润自去年下半年以来首次出现增长，出口下滑趋势有所缓解，信贷增长超出预期。

但经济前景仍然不明朗。据彭博社统计，受访经济学家将今年国内生产总值（GDP）增长的预期下调至5%左右。