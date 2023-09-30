日媒：中国国庆期间日系航司赴日航班基本满座

中国星期五（9月29日）开始启动中秋国庆长假，日本媒体报道，过往是热门旅游目的地之一的日本似乎没受到排放福岛核废水问题太大影响，由中国各地前往日本的日系航空公司航班基本上载满中国旅客。

据日本共同社报道，长假首日的29日恰逢中秋节，北京首都国际机场从早晨开始就挤满了前往国内外观光地的团队游客等。飞往东京羽田机场航班的值机柜台前也排起了长龙。

一名30多岁的中国男子受访时说，打算和朋友一起在东京观光并享受日餐。对于核废水，他表示能不能放心，等吃了生鱼片之后再说。

日系航司巨头称，“中国出发前往日本的航班预约率很高，未见处理水问题的影响”。中国搜索引擎百度等汇总的长假期间热门旅行目的地排行榜上，日本超过了泰国、韩国和马来西亚，位居榜首。

日本观光厅长官高桥一郎星期三（27日）在记者会上说，目前核废水问题对访日游客的影响有限。

福岛核废水排海开始后，中国媒体曾报道称，受核废水排海影响，赴日旅游预约接连取消，赴日旅游热度骤降。

福岛核电站的首轮排海作业9月11日结束，总计向太平洋排出7788公吨核处理水。

日本东京电力公司星期四（28日）宣布，福岛第一核电站将在下个星期启动第二轮核处理水排海计划。据悉，第二轮排放的核处理水总量预计仍将在7800吨左右，排放时间约为17天。