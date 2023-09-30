济南国企抛售逾千套住宅 业内：将对楼市形成压力

继北京市朝阳区住建委网拍154套住宅房源后，山东省济南市国资委旗下的济南城市发展也将抛售1341套住宅，有专家分析指，此举将对本已开始下行的市场造成负面影响。

据《华夏时报》星期五（9月29日）报道，济南国资委下属的济南城市发展集团资产运营管理有限公司，9月1日在中国招标投标公共服务平台发布了一则房屋营销代理服务项目招标公告。

公告内容显示，代理服务的项目为四个项目中的1341套房源。业内人士测算，本次房源市场总价超过28亿元（人民币，下同，约5.24亿新元）。

据报道，济南城市发展将要转手的房源数量可能不只有这些。公告内容显示，后续其他项目将根据招标人需求逐渐增加。

在此次甩卖房产之前，浙江湖州、河南郑州等多个地区国资平台均曾下场收购存量商品住宅。本次出售房产的济南城市发展也在收购之列。

济南市国资委官网去年9月发布《收购存量房源助力租赁市场—集团公开采购社会优质存量房作为租赁储备房源》的通知，其中提及济南城市发展集团将在全市收购3000套商品房用于租赁储备住房，项目资金来源为自筹资金。

当时业内多方分析称，政府、国企下场收购存量房产将有助于缓解楼市压力，加强保障性租赁住房的供应。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉推测指出，这批要转手的房源应该是济南土地市场火爆时，开发商配建并移交给政府的保障性租赁住房房源。而如此大体量的房源拿出来卖，将对当前本已经开始下行的市场造成比较大的负面影响。

对于为什么在收购之后又要卖掉相关房源？李宇嘉分析称，目前相关房源做保障性租赁房的投资回报率不高，运营压力较大，同时，类似的城发企业债务负担也很重。

58安居客研究院院长张波认为，由于此前所收项目都来源于自筹资金，导致济南城发的长期资金面临压力，本次房产甩卖应该是为了缓解资金压力。

同时，济南楼市仍面临一定的下行压力。据中国国家统计局数据，8月份济南新房价格环比下降0.1%，二手房价格环比下降0.5%。

当前市场环境之下，相似的情况可能还会出现。张波认为，持有大量保租房需要充足的资金来源作为支撑，一旦市场转暖或者资金压力过大，持有者都可能会选择在市场上进行抛售。

李宇嘉指出，除了济南城发，还有一些市城投和区城投的手上也有地，也有房。未来这些城投国企的资金等方面的压力，都会导致其抛售房产。