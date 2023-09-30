柯文哲竞选歌曲疑暗讽蓝白合是乏味的轮回

台湾民众党总统参选人柯文哲星期五（9月29日）发布竞选歌曲，疑似暗讽国民党和民众党这两大在野阵营的合作是越来越乏味的轮回。

据台湾风传媒报道，继民进党总统参选人赖清德推出竞选歌曲和专辑后，柯文哲星期五也在Youtube上传竞选专辑中单曲《依然向前行》的歌词版MV，歌词内容被指是在影射“蓝白合”议题。

影片介绍内文提及，歌曲曲风致敬八九十年代经典歌曲《向前行》，描述相爱的伴侣因各式各样外在的因素开始出现纷争。原本最为互相了解的两人，却用对彼此的认识作为武器相互对抗。

报道称，内文看似是描述一对情侣，却似乎也在暗指国民党与民众党。

此外，歌曲歌词中“你说你都有做，其实在敷衍我”“但你也要告诉我，到底该怎么去做”“我已经受够，我们一起做的梦”，一字一句似乎都在影射柯文哲对于国民党在“蓝白合”议题上的不满，认为“蓝白合”是剧情越来越乏味的轮回。

随着2024年台湾总统选举白热化，外界开始关注在野阵营整合的进度。有民调显示，柯文哲和国民党总统参选人侯友宜合作，有机会打败持续领先的民进党总统参选人赖清德。但截至目前，柯文哲和侯友宜都希望能在合作中占据主导地位，不愿当副手。

柯文哲竞选办公室星期五提出，主张采用具有公信力的第三方民调，推出在野最强人选，败者退选，真正达成政党轮替、民主巩固的目标。但据传国民党不愿遵循民调，且坚称侯友宜不可能做副手，让柯文哲在内部会议怒呛国民党主席朱立伦“去死吧”。