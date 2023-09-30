涉贬低同行 中国量化巨头明汯被罚暂停备案产品三个月

中国量化巨头上海明汯投资星期六（9月30日）被责令暂停受理私募基金产品备案三个月，原因是公司员工涉嫌发表贬低其他同行的不当言论，重创行业声誉。

综合彭博社和每日经济新闻报道，中国证券投资基金业协会网站星期六公布了对明汯投资的纪律处分决定书，该公司被中基协公开谴责，并暂停受理私募基金产品备案三个月。

根据处分决定书，明汯投资法定代表人裘慧明、合规风控负责人侯亚楠被警告，市场部原董事总经理徐世骏和市场部原渠道经理卓灵晨被公开谴责。原因是徐世骏和卓灵晨通过自媒体公众号发表贬低行业及其他机构的不当言论，并向不特定对象宣传推介私募基金产品，对行业声誉造成负面影响，而裘慧明作为明汯投资高级管理人员，应当对相关违规行为承担相应管理责任。

上海市市场监督管理局今年5月针对“明汯公司及员工卓灵晨团伙涉嫌商业诋毁”的举报线索进行上门核查；6月20日，该局执法总队作出了“经核查，决定不予立案”的处理决定。

明汯投资称，经过核查后，涉事员工在入职前注册了个人微信公众号，在公司不知情、未授权的情况下发布相关文章的行为并非公司授意，属员工个人行为。

但上海证监局今年9月1日仍发出监管函，指明汯投资在监督管控员工不当行为、及时督促员工规范整改等方面未实施有效内部控制，未尽谨慎勤勉义务，因此决定对明汯投资采取责令改正的监管措施。

上海证监局称，徐世骏和卓灵晨作为私募基金从业人员，在从事私募基金业务过程中通过微信公众号向不特定对象宣传推介私募基金产品，因此决定出具警示函，要求两人认真学习相关法律法规，强化守法合规意识，遵守法律、行政法规，恪守职业道德和行为。

明汯投资是中国最大的量化基金公司之一，管理超过600亿元（人民币，约112亿新元）的基金。