习近平《求是》发文：推进中国式现代化需要在实践中大胆探索

中共总书记、中国国家主席、中央军委主席习近平发表文章指出，推进中国式现代化是一个探索性事业，需要在实践中大胆探索，通过改革创新推动事业发展。

中共中央委员会机关《求是》杂志将于星期天（10月1日）刊发习近平题为《推进中国式现代化需要处理好若干重大关系》的文章。

据求是网星期六（9月30日）报道，习近平在文章中指出，推进中国式现代化是一个系统工程，需要统筹兼顾、系统谋划、整体推进，正确处理好一系列重大关系。他在文章中重点强调六个方面。

一是顶层设计与实践探索的关系。中国式现代化是分阶段、分领域推进的，实现各个阶段发展目标、落实各个领域发展战略同样需要进行顶层设计。进行顶层设计，需要深刻洞察世界发展大势，准确把握人民群众的共同愿望，深入探索经济社会发展规律，使制定的规划和政策体系体现时代性、把握规律性、富于创造性，做到远近结合、上下贯通、内容协调。同时，推进中国式现代化是一个探索性事业，还有许多未知领域，需要在实践中去大胆探索，通过改革创新来推动事业发展，决不能刻舟求剑、守株待兔。

二是战略与策略的关系。推进中国式现代化，要增强战略的前瞻性，准确把握事物发展的必然趋势，敏锐洞悉前进道路上可能出现的机遇和挑战，以科学的战略预见未来、引领未来；要增强战略的全局性，谋划战略目标、制定战略举措、作出战略部署；增强战略的稳定性，战略一经形成，就要长期坚持、一抓到底、善作善成，不要随意改变。策略为战略实施提供科学方法。实施战略的环境条件随时都在发生变化，需要有机结合战略的原则性和策略的灵活性，在因地制宜、因势而动、顺势而为中把握战略主动。

三是守正与创新的关系。中国式现代化的探索是一个在继承中发展、在守正中创新的历史过程。在推进中国式现代化新征程上，首先要守好中国式现代化的本和源、根和魂，毫不动摇坚持中国式现代化的中国特色，确保中国式现代化的正确方向。同时，要把创新摆在国家发展全局的突出位置，顺应时代发展要求，积极识变应变求变，大力推进理论创新、实践创新、制度创新、文化创新以及其他各方面创新，不断开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动能新优势。

四是效率与公平的关系。中国式现代化既要创造比资本主义更高的效率，又要更有效地维护社会公平，更好实现效率与公平相兼顾。要坚持和完善社会主义基本经济制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。构建全国统一大市场，深化要素市场化改革，建设高标准市场体系，营造市场化、法治化、国际化营商环境，着力提高全要素生产率。加快建立以权利公平、机会公平、规则公平为主要内容的社会公平保障体系，保证人民平等参与、平等发展权利。

五是活力与秩序的关系。中国式现代化应当而且能够实现活而不乱、活跃有序的动态平衡。要深化各方面体制机制改革，充分释放全社会创造潜能。加强社会舆论引导，形成劳动创造财富、实干创造业绩，防止轻视劳动、不劳而获、一夜暴富、坐享其成、消极躺平等不良思想滋长蔓延，充分激发全社会创造活力。提高公共安全治理水平，完善社会治理体系，提升社会治理效能。强化社会治安整体防控，依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动，确保人民安居乐业。

六是自立自强与对外开放的关系。推进中国式现代化，必须坚持独立自主、自立自强。要加快构建新发展格局，实现内部可循环，并依托中国超大规模市场优势吸引全球资源要素，增强国内国际两个市场两种资源联动效应。不断扩大高水平对外开放，提升贸易投资合作质量和水平，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，推动共建“一带一路”高质量发展，优化区域开放布局，实施自由贸易试验区提升战略，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，深度参与全球产业分工和合作，维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系，拓展中国式现代化的发展空间。