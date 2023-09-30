习近平《求是》发文：推进中国式现代化需要在实践中大胆探索

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更新 / 2023年9月30日 6:33 PM
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发布 / 2023年9月30日 5:53 PM
9月30日，中国国家主席习近平在在北京天安门广场出席烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式。（路透社）
9月30日，中国国家主席习近平在在北京天安门广场出席烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式。（路透社）

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中共总书记、中国国家主席、中央军委主席习近平发表文章指出，推进中国式现代化是一个探索性事业，需要在实践中大胆探索，通过改革创新推动事业发展。

中共中央委员会机关《求是》杂志将于星期天（10月1日）刊发习近平题为《推进中国式现代化需要处理好若干重大关系》的文章。

据求是网星期六（9月30日）报道，习近平在文章中指出，推进中国式现代化是一个系统工程，需要统筹兼顾、系统谋划、整体推进，正确处理好一系列重大关系。他在文章中重点强调六个方面。

一是顶层设计与实践探索的关系。中国式现代化是分阶段、分领域推进的，实现各个阶段发展目标、落实各个领域发展战略同样需要进行顶层设计。进行顶层设计，需要深刻洞察世界发展大势，准确把握人民群众的共同愿望，深入探索经济社会发展规律，使制定的规划和政策体系体现时代性、把握规律性、富于创造性，做到远近结合、上下贯通、内容协调。同时，推进中国式现代化是一个探索性事业，还有许多未知领域，需要在实践中去大胆探索，通过改革创新来推动事业发展，决不能刻舟求剑、守株待兔。

二是战略与策略的关系。推进中国式现代化，要增强战略的前瞻性，准确把握事物发展的必然趋势，敏锐洞悉前进道路上可能出现的机遇和挑战，以科学的战略预见未来、引领未来；要增强战略的全局性，谋划战略目标、制定战略举措、作出战略部署；增强战略的稳定性，战略一经形成，就要长期坚持、一抓到底、善作善成，不要随意改变。策略为战略实施提供科学方法。实施战略的环境条件随时都在发生变化，需要有机结合战略的原则性和策略的灵活性，在因地制宜、因势而动、顺势而为中把握战略主动。

三是守正与创新的关系。中国式现代化的探索是一个在继承中发展、在守正中创新的历史过程。在推进中国式现代化新征程上，首先要守好中国式现代化的本和源、根和魂，毫不动摇坚持中国式现代化的中国特色，确保中国式现代化的正确方向。同时，要把创新摆在国家发展全局的突出位置，顺应时代发展要求，积极识变应变求变，大力推进理论创新、实践创新、制度创新、文化创新以及其他各方面创新，不断开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动能新优势。

四是效率与公平的关系。中国式现代化既要创造比资本主义更高的效率，又要更有效地维护社会公平，更好实现效率与公平相兼顾。要坚持和完善社会主义基本经济制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。构建全国统一大市场，深化要素市场化改革，建设高标准市场体系，营造市场化、法治化、国际化营商环境，着力提高全要素生产率。加快建立以权利公平、机会公平、规则公平为主要内容的社会公平保障体系，保证人民平等参与、平等发展权利。

五是活力与秩序的关系中国式现代化应当而且能够实现活而不乱、活跃有序的动态平衡。要深化各方面体制机制改革，充分释放全社会创造潜能。加强社会舆论引导，形成劳动创造财富、实干创造业绩，防止轻视劳动、不劳而获、一夜暴富、坐享其成、消极躺平等不良思想滋长蔓延，充分激发全社会创造活力。提高公共安全治理水平，完善社会治理体系，提升社会治理效能。强化社会治安整体防控，依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动，确保人民安居乐业。

六是自立自强与对外开放的关系推进中国式现代化，必须坚持独立自主、自立自强。要加快构建新发展格局，实现内部可循环，并依托中国超大规模市场优势吸引全球资源要素，增强国内国际两个市场两种资源联动效应。不断扩大高水平对外开放，提升贸易投资合作质量和水平，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，推动共建“一带一路”高质量发展，优化区域开放布局，实施自由贸易试验区提升战略，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，深度参与全球产业分工和合作，维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系，拓展中国式现代化的发展空间。

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