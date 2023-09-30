中国批美国务院涉华报告：罔顾事实和颠倒黑白

针对美国国务院发表涉华报告，指中国投入巨资在全球散步假信息，中国外交部发言人回应称，有关报告罔顾事实、颠倒黑白，本身就是虚假信息。

美国国务院全球接触中心（Global Engagement Center）星期四（9月28日）发表的报告，指中国“操弄全球信息不仅是一个公共外交问题，而是对全球信息空间完整性的挑战”。报告称，北京政府每年花费数10亿美元用于“境外信息操纵”。

中国外交部发言人星期六（9月30日）就上述报告答记者问时说，美国国务院发布的有关报告罔顾事实、颠倒黑白，本身就是虚假信息。

发言人说，将舆论场武器化正是美国的“首创”。炮制上述报告的美国国务院有关机构以“全球接触”为名，行“宣传渗透”之实，是虚假信息的策源地和“认知作战”的指挥所。

发言人指出，从冷战时期发起“知更鸟计划”收买媒体操纵舆论，到新世纪借“洗衣粉”“白头盔”对伊拉克、叙利亚发动侵略战争，再到编造“世纪谎言”污蔑中国治疆政策。事实一再证明，美国是名副其实的“谎言帝国”，就连美国联邦参议员兰德·保罗等也承认美国政府是世界历史上最大的虚假信息散布者。

发言人最后提到，无论美国如何竭力将“散布假消息”的帽子扣到他国头上，也无法改变世界上越来越多的人们正在识破美国依靠谎言来编织“皇帝新装”、通过抹黑别人来维系霸权的丑陋行径。