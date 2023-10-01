老师被曝深夜围殴高中生 兰州成立调查组

针对有媒体报道甘肃省兰州市学校老师深夜查寝时，对两名学生实施暴力围殴一事，兰州市教育局称，已成立调查组进驻学校展开调查。

兰州市教育局星期六（9月30日）晚间在官方微博“兰州教育”发布情况通报称，就网上反映“两老师深夜围殴学生”的情况，兰州市政府立即召开会议，责成市教育局、市公安局、七里河区政府组成调查组进驻兰州学府致远学校进行调查。

通报指，目前调查组正在依法依规开展工作，调查处理情况将及时向社会公布。

据《华夏早报》报道，围殴事件发生在9月26日，当晚兰州学府致远学校校长及招生办主任等人深夜入宿舍查寝时，因为怀疑其抽烟，有老师对两名高一学生实施暴力围殴，导致其中一名学生出现晕厥、鼻出血等各种不适。

据报道，事后校方没收电话手表、并次日让学生写保证书不许告诉家长，三天后学生放假回家后这一情况被家长发现。报道称，校方事后曾回应说，他们在处理此事，但没有提供更多细节。

报道也引述该校宿管老师称，对老师实施校园暴力的行为感到极其愤怒，已痛斥校长暴力行为并向校方提出辞职。

公开资料显示，兰州市学府致远学校位于兰州市七里河区，是一所小学、初中、高中12年一贯制全日制寄宿学校，目前有1000多名学生。