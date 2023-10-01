港特首：新一份施政报告将包含为民生、拼经济措施

香港特首李家超星期天（10月1日）在中国国庆酒会致辞时预告，新一份施政报告将包含能为民生、拼经济、做实事的措施。

综合香港01、星岛头条和香港电台报道，李家超和港府高层官员早上出席在湾仔金紫荆广场举行的升旗仪式，庆祝中华人民共和国成立74周年。三位前特首梁振英、曾荫权、林郑月娥，与李家超站在首排。

另一名前特首董建华则连续三年没有出席。董建华办公室透过公关解释，董建华正在休假，没有出席有关活动。

中联办主任郑雁雄、中国外交部驻港特派员公署副特派员李永胜也出席升旗仪式。

李家超和港府高层官员之后出席国庆酒会。根据港府官网提供的致辞稿，李家超在酒会上致辞时说，今年是标志性年份，是共建“一带一路”倡议10周年。香港作为共建“一带一路”的功能平台及重要节点，在国家的支持下，凭借香港的独特优势，不单在国际项目投融资，更在离岸人民币业务、专业服务支援和经贸及人文交流合作等各方面，发挥互惠共赢的作用。

此外，今年也是《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）签署20周年，也是第一只H股（注册地在中国大陆、上市地在香港的股票）上市30周年。

李家超形容，香港正处于由治及兴的关键时刻，要谋发展、拼经济、拼竞争力。香港面对的环境会变幻莫测，机遇和挑战同时出现，但他相信“功崇惟志，业广惟勤”，只要有共同志向，努力不懈，团结一致，就可以再创辉煌。

李家超说，香港人见过风浪，经得起考验，香港人懂得灵活走位，多次转危为机，使香港更成功、更出众。他在介绍本月25日公布的新一份施政报告时说：“我会仔细考虑各方意见，归纳整理、制订措施，在《施政报告》内公布，为民生、拼经济、做实事。”