9月财新中国制造业PMI微降 服务业PMI再录年内新低

财新中国制造业采购经理指数（PMI）9月录得50.6，维持在扩张区间，但较上月小幅下降0.4个百分点，显示工厂活动复苏放缓。同时，9月服务业PMI录得50.2，连续第二个月创年内新低。

据财新网星期天（10月1日）公布的数据，财新中国制造业PMI近五个月来第四次处于荣枯线上方，显示制造业景气度持续恢复，但恢复速度有所放缓。

这一走势与中国国家统计局星期六（9月30日）公布的官方制造业PMI趋势不同。9月中国官方制造业PMI录得50.2，高于8月0.5个百分点，自4月以来首次升至扩张区间。

从财新中国制造业PMI分项指数看，9月制造业供给和需求同步扩张，生产指数在扩张区间上升，新订单指数在扩张区间下降，新出口订单指数则在荣枯线下有所回升，显示新订单总量的增长主要靠内需改善带动。

制造业就业在8月显著改善后，9月再次下降，过去七个月内第六次位于收缩区间。据调查企业反映，削减成本、人员自愿离职后没有填补空缺，是用工重现收缩的重要原因。消费品、投资品、中间品生产企业用工情况均有所恶化。

生产需求上升，带动采购进一步扩张，原材料库存增加。受部分地区恶劣天气的影响，物流情况稍有恶化，这也影响了部分产品的交付，导致产成品库存略有上升。此外，9月工业金属、化工品、原油等原材料价格上涨，推动制造业成本上升，制造业购进价格指数录得今年2月以来新高。

而得益于市场需求较好，制造业企业得以将高成本向下游传递，制造业出厂价格结束连续六个月的下跌，9月指数站上荣枯线。

虽然业界对未来一年的生产前景持增长预期，但制造业生产经营指数录得2022年10月以来新低。报道指，乐观心态与需求预期改善、新产品开发和新设备投资等因素有关；企业对前景的忧虑，主要源于外需疲弱。

财新智库高级经济学家王喆分析，9月制造业景气度继续维持缓慢恢复态势。他指出，过去几月政策密集出台，宏观经济呈现企稳迹象，不过修复基础仍不稳固，中国国内需求依然不足，外部不确定因素依然较多，就业市场压力仍然偏大。

另一方面，9月财新中国服务业PMI录得50.2，较上月下跌1.6个百分点，虽然连续第九个月高于临界点，但再创年内新低。

报道指出，服务业供求扩张速度明显放缓，外需有所改善但仍比预期疲弱，就业“弱改善”，企业家整体乐观程度有限，部分企业担心市况转弱，影响销售。