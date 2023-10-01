中国9月二手房价格普跌 房价继续承压

中国官方推出“认房不认贷”等多项提振房地产市场的政策首月，中国房地产研究机构中指研究院数据显示，9月全国百城新房价格环比止跌转涨，但二手房价格下跌的城市继续增加。

“中指研究院”微信公号星期天（10月1日）发文称，根据中国房地产指数系统百城价格指数对全国100个城市新建、二手住宅销售市场及50个城市租赁市场的调查数据，今年9月，百城新建住宅平均价格为每平米1万6184元（人民币，下同，约3030新元），环比由跌转涨，涨幅为0.05%；同比跌幅收窄至0.10%。

文章称，9月部分城市受优质改善项目入市带动，新房价格止跌，百城新建住宅价格环比下跌城市数量降至30个，较上月减少12个。

二手房方面，百城平均价格为每平米1万5556元，环比下跌0.44%，跌幅较8月扩大0.06个百分点，已连续17个月环比下跌；同比跌幅扩大至2.59%。100个城市中，有99个城市二手房价格环比下跌，较上月增加三个，二手房价普跌态势仍未改变。

按城市区分，今年第三季度，各梯队城市二手房价累计均下跌，其中一线城市累计下跌0.57%，北京、上海、广州房价均由涨转跌，深圳季度累计跌幅扩大至0.77%；二线城市累计下跌1.35%，三四线代表城市二手住宅价格累计下跌1.30%，部分城市季度累计跌幅超2%。

此外，由于高校毕业生进入租赁市场，带动租赁需求逐步释放，住宅租金出现季节性上涨，全国50个城市住宅平均租金第三季度累计上涨0.38%，涨幅较第二季度扩大0.1个百分点。

中指研究院分析，考虑到目前市场恢复尚不明显，短期内核心城市供需两端支持政策或将继续发力，以助力市场加快恢复。其中需求侧，核心城市或可以下调首付比例、降低房贷利率、减免交易税费等作为政策优化主要方向，同时一线城市郊区和核心二线城市主城区限购优化预期增强；供给侧，部分城市或出台企业纾困措施以缓解开发商经营压力。

文章指出，若政策持续优化到位，第四季度核心城市市场有望企稳，而普通二线和三四线城市市场修复恐需更长时间。