泰国预计免签计划可吸引290万中国游客

泰国此前推出对中国游客实施为期五个月的免签政策，当地政府预计，这项计划将吸引290万中国游客，并带来1403亿泰铢（约52亿新元）的旅游收入。

据彭博社报道，泰国首相府发言人柴伊（Chai Wacharonke）星期天（10月1日）在社交媒体上透露，免签政策实施的头两天，已有超过2万2000名中国游客进入泰国。

泰国从9月25日起至明年2月29日对中国游客实施免签政策。这个时段包含了今年的中秋十一黄金周，以及明年的农历新年假期。

柴伊还引述中国驻泰国大使馆的一份报告称，已有约65万中国大陆游客预订了10月份的泰国游。泰国旅游局预计今年的中国游客总人数将达到400万至440万左右。

据泰国官方此前公布的数据，截至9月25日，泰国今年已接待了约1950万外国游客，预计全年将达到2800万。其中，来自马来西亚的游客以320万人次位居榜首，中国游客以240万人次紧随其后。

泰国首相社德他星期六（9月30日）也在社交媒体X（前称推特）上发文，引述CNN报道中有关中国赴泰旅客增加的数据，并说“泰国非常高兴地欢迎所有中国兄弟姐妹的到来”。他也说，泰国有美丽的大海和各种美食，祝愿大家一路平安，留下深刻印象。

社德他也在泰国对中国游客实施免签的首日（9月25日），前往素万那普机场亲自迎接第一批免签抵泰的中国游客。

旅游业是泰国主要的经济支柱，占国内生产总值（GDP）将近20%。冠病疫情暴发前，中国是泰国最大的游客来源国，每年接待中国游客超过1000万人次。