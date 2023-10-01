曾号称“中国巴菲特” 知名私募董事长逝世

中国媒体报道，知名私募善祥基金董事长关善祥已逝世，终年38岁。这名在28岁便实现财务自由的职业投资者，近来旗下的四只产品亏损超过60%。

综合《每日经济新闻》和证券时报网报道，“善祥基金”微信公号星期五（9月29日）曾发文称，关善祥已辞世，吁请投资人尽快签署“清善祥基金算协议”，公司基金产品将进入清算流程。

目前这篇文章在“善祥基金”微信公号上已找不到，该微信公号也清空了所有文章。

据报道，关善祥1985年出生，他也是深圳灏四方资产管理有限公司董事长。他通过股票投资，在28岁实现财务自由，号称“中国巴菲特”。

据称关善祥经历了从30万元（人民币，下同，约5万6000新元）本金到上亿的十年百倍收益。根据证券时报网，关善祥有三个孩子，长期吃素，对空气质量要求很高。

报道提到，深圳市灏四方资产管理有限公司在星期四（9月28日）发布公告称，因日常营运遭遇不可抗力因素，为保障持有人的切实利益，定于2023年10月18日终止部分基金产品，这一系列基金产品包括灏四方善祥基金1至5号产品和灏四方善慧产品。

据私募排排网的数据，灏四方善祥一号产品的单位净值跌幅比较大，截至今年9月22日的最新单位净值为0.395元，今年以来收益亏损8.14%，成立以来亏损达到了60.5%。

此外，深圳市灏四方资产旗下的另外三只有业绩数据的产品也亏损累累。其中，灏四方善祥四号产品的单位净值0.395元，累计亏损60.5%；灏四方善祥三号产品的单位净值0.386元，累计亏损61.4%；灏四方善祥二号产品的单位净值0.355元，累计亏损64.5%。