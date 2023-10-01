台前海军顾问称已掌握蓝委泄露国防机敏资料人证物证

台湾前海军顾问郭玺称，他已掌握国民党立委马文君泄露国防机敏资料的人证及物证，并要求马文君辞去立委职务。

综合台湾壹苹新闻网、ETtoday新闻云、《自由时报》等报道，这起事件起源于台湾自造潜舰召集人黄曙光据报在内部会议上称，有立委一直从中阻挠自造船舰计划。

黄曙光上星期四（9月28日）在台湾首艘自造潜舰下水典礼上，回应关于此事的媒体提问时，仅说：“你们自己去猜猜吧。”

马文君同日傍晚针对此事在脸书发文称，“接着有人回文，影射是我”，并告诉黄曙光：“你不点名，我不会对号入座，但你若点名我，我必告你！”

郭玺也在同一天在视频平台Youtube评论此事时，指马文君将所有造潜舰资料送到台湾境外，批评她卖台，并提出马文君与他上电视对质，马文君也可以告他。

马文君为此发文回应，指郭玺是1993年台湾海军上校尹清枫命案的涉案者之一，并称郭玺的军旅生涯中断后，曾到大陆发展了一阵子，直接转行当军火掮客。郭玺对此一概否认，并指马文君指控与事实不符，因此将在星期一（10月2日）前往台北地检署提告马文君。

马文君则于星期六（9月30日）在律师的陪同下，前往南投地检署控告郭玺加重诽谤，并要求黄曙光针对有人介入潜舰自造案正式告发，否则就是隐匿、渎职。

郭玺在星期天（10月1日）再批马文君“假动作、打假球、模糊焦点”，并称已掌握马文君泄露国防机敏资料的人证及物证，并将之提供给法庭。他指马文君不配当国会议员，要求她辞去立委职务。