9月澳门赌场收入增长放缓

澳门赌场博彩收入9月增长放缓，不过预计10月数据将受中秋十一黄金周提振走高。

澳门博彩监察协调局星期天（10月1日）公布的数据显示，9月份博彩总收入同比增长404.2%，达到149亿澳门元（约25.2亿新元）。

彭博社报道称，这与分析师预计的同比增长400%的中值相符，约为2019年水平的68%。

报道指出，受中国大陆中秋、十一共八天长假带来的旅游增长提振，预计澳门赌场10月份的收入增长将加快。分析师预测，10月博彩收入将恢复到疫情前水平的72%，这也是疫情发生后的最高比例。

据《澳门日报》星期五（9月29日）报道，澳门旅游业和酒店业人士预测，黄金周期间，澳门的日均游客量或可达到12万人次，达到疫情前同期的86%；假日期间酒店入住率则预计将超过90%。

报道称，恶劣天气也影响了澳门赌场9月的业绩。月初，台风“苏拉”袭击澳门，导致赌场关闭了九个小时。台风过境华南地区时还造成了长时间的阴雨天气，阻碍游客的出行。据彭博社计算，当月收入下降了13.2%。

同时，为了减少对博彩业的依赖，澳门正加大力度发展非博彩活动。今年第四季度澳门将举办一系列大型活动，包括演唱会和前NBA明星球员奥尼尔（Shaquille O’Neal）的池畔舞会等，预计将进一步增加澳门旅游的收入。