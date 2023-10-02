美台国防工业会议讨论美台总统选举后情势

为期三天的2023年美台国防工业会议，将重点讨论美台总统选举后的情势。

据台湾《中国时报》星期一（10月2日）报道，由美台商会主办的2023年美台国防工业会议从10月1日起，在美国弗吉尼亚州威廉斯堡举行三天。会议将重新评估台湾所面临的威胁，包括台美2024年总统选举后可能产生的政策变化。

美方出席者包括美国在台协会（AIT）主席罗森伯格、前美国太平洋舰队司令史威夫特、前太平洋陆战队司令鲁德、国防部前印太安全事务助理部长薛瑞福，国务院及国防部都将派人出席。

台方由国防部副部长率团，成员包括国安院国防战略与资源所长苏紫云、退役海军上将陈永康、退役中将田在劢、民进党国际部主任赵怡翔和民众党立委吴欣盈等。

根据议程，第一场会议将针对台湾面临的最严重威胁进行最新评估，研究主要风险的根源和所面对的新威胁，会中也讨论乌克兰战争的影响，以及供应链的挑战。

第二场会议探讨美国的台湾防务政策如何改变、扩大以及台美新双边沟通管道，包括台美国总统选举后可能产生的政策变化。第三场会议讨论美台防务合作的能力差距，并研究如何填补这些缺失，让新兴技术和产业在这方面可以发挥作用。

第四场会议以资讯作战、网络安全为主，将研究台美公司如何合作应对威胁。最后一场会议将检视台湾关键基础设施，包括交通、电信、能源等关键节点，以及战略瘫痪在潜在冲突中可能发挥的作用。小组成员将讨论美台工业界如何提供解决方案。