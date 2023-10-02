中德同意在公平竞争基础上扩大双向市场开放

中德两国星期天（10月1日）举行高级别财金对话，达成25点共识，并发表联合声明，宣布双方同意加强财金领域合作，在公平竞争的基础上扩大双向市场开放。

据中国财政部官网发布的联合声明内容，双方致力于通过多双边渠道加强宏观经济政策协调，共同促进世界经济复苏和可持续发展，维护全球金融稳定，以及共同推动完善国际经济治理，反对贸易保护主义，支持以世贸组织为核心、以规则为基础、非歧视、公平、开放、包容、公正、可持续和透明的多边贸易体制。

双方承诺在公平竞争基础上共同努力扩大双向市场准入，深化可持续贸易投资合作，同意进一步加强在银行业和保险业领域监管合作，欢迎发行上市全球存托凭证（GDR）和中国存托凭证（CDR）的可能性，并将加大力度支持更多企业发行GDR和CDR，不断提高中德资本市场互联互通水平。

两国在声明中说，将于2024年在北京联合主办中德财政合作对话论坛，对40年来中德两国财政合作的历程与成效进行回顾，并鼓励中德双方有关部门积极参与论坛，为两国合作应对气候变化、生物多样性保护等全球性议题作出积极贡献。

双方同意两国主管部门就豁免在德中资银行分行子行化监管要求的必要条件开展对话。中国继续表示愿意鼓励至少一家总部设在中国的银行在德国（法兰克福）开设子行作为其欧洲总部。

双方再次强调有效、全面、系统地解决低收入和中等收入国家债务脆弱性问题的重要性。双方将与G20其他成员共同努力，坚持2020年11月13日达成的《缓债倡议后续债务处理共同框架》中的所有承诺。

两国也将继续保持密切合作，共同应对和打击跨境逃税，以及承诺在全球全面实施金融行动特别工作组（FATF）标准，同意在FATF等多边框架下加强反洗钱和反恐怖融资合作。

两国也欢迎和鼓励符合条件的德国经营主体积极参与中国银行间市场，包括发行熊猫债、投资人民币债券、使用人民币债券作为担保品、参与中国银行间外汇市场等。双方支持德国金融机构开展人民币业务和相关金融服务，为企业跨境贸易和投资提供便利，也支持解除跨境交易的双边限制和潜在障碍，支持人民币清算行满足当地金融机构和企业的人民币业务需求。

第三次中德高级别财金对话星期天在德国法兰克福举行，由中共政治局委员、国务院副总理、对话机制中方牵头人何立峰与德国财政部部长、对话机制德方牵头人林德纳共同主持。对话期间，何立峰和林德纳共同出席了中德金融界圆桌会。

据德国之声报道，林德纳说，德国和中国应在保障竞争公平的前提下，相互向对方进一步开放市场。

新华社则报道，何立峰说，中国愿同德国一道，深化互利共赢合作，为中德全方位战略伙伴关系发展注入更多正能量。双方围绕宏观经济形势与全球经济治理、中德金融合作进行了深入沟通交流，达成一系列互利共赢的成果和共识。