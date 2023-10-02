驻港国安署署长发文 重提深入实施香港国安法

中国中央驻港维护国家安全公署署长董经纬星期天（10月1日）首次在官网刊文，重提深入实施《香港国安法》。

据中央驻港维护国家安全公署官网消息，董经纬在署长寄语中写道，香港当前正处在从由乱到治走向由治及兴的新阶段，保持香港长期繁荣稳定仍面临一系列风险挑战。驻港国家安全公署将坚定不移贯彻“一国两制”方针，与香港特别行政区维护国家安全委员会和有关部门一道，深入实施《香港国安法》，坚决依法打击一切危害国家安全的行为和活动，坚定维护国家主权、安全、发展利益。

据《明报》星期一（10月2日）报道，对比前任国安公署署长郑雁雄任职期间的寄语，董经纬的寄语约470多字，较郑雁雄约1200字的寄语短。董经纬寄语用字也较郑雁雄的欢迎辞少色彩；例如郑雁雄解释国安公署必须坚持斗争、开设官网是在网络空间发声，董经纬则倾向在原则上表述公署定位。

资料显示，《香港国安法》2021年实施一周年和今年1月，港澳办主任夏宝龙在港澳研究会研讨会上，曾提及深入实施《香港国安法》；2021年他曾呼吁人人自觉遵守及捍卫《香港国安法》。

中国国务院今年7月任命国家安全部副部长董经纬担任中央驻港维护国家安全公署署长。

公开资料显示，今年60岁的董经纬从2006年起担任河北省国家安全厅厅长，之后担任国家安全部政治部主任，2018年4月起任国家安全部副部长，分管港澳工作。中国人社部官网今年7月18日披露董经纬上述任命。