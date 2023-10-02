马英九宣布不出席双十节大会 40年来首次

台湾前总统马英九宣布不出席今年的双十节大会，这将是他40年来首次缺席。

马英九星期一（10月2日）在脸书发文，作出上述宣布。

他说：“今天，我以十二万分沉痛的心情，宣布拒绝出席今年10月10日的国庆大会”，并强调这是他过去40年来首次缺席。

马英九解释不出席的理由是，从前年开始，蔡英文政府将双十节的英文名称改成“Taiwan National Day”；翻译成中文，就是“台湾国庆日”。“我们的国名什么时候从‘中华民国’改为‘台湾’了？”

马英九直言，蔡英文政府刻意把“台湾”变成“国家”的名称，将“中华民国”的“国庆日”变成“台湾国”的“国庆日”，是不折不扣的“台独”路线。他表示，这是总统蔡英文在任内最后一次的双十节，依然做出伤害台湾的事，让人非常痛心。

马英九说，他去年曾公开呼吁蔡英文与筹办双十节的立法院长游锡堃不要再以“Taiwan National Day”作为双十节的英文名称，可惜他们置若罔闻，今年依然故我。

马英九认为，既然苦劝无效，他若再出席双十节典礼，形同为这样绕弯、偷渡的“台独”路线背书，坐视民进党政府危害台湾安全、伤害台湾，因此他决定拒绝出席今年的双十节大会。“我要告诉台湾人与世界，为了台湾的安全，子孙的福祉，我们不能再沉默，必须坚定和“台独”路线切割，坚决反对台独！”