美在台协会处长回应台美建交可能：维持现状好处很多

针对美台是否有建交可能的提问，美国在台协会（AIT）处长孙晓雅回应，维持现状的好处很多。

据台湾《联合报》星期一（10月2日）报道，美国在台协会（AIT）处长孙晓雅接受政治评论员黄暐瀚的访问，星期天（10月1日）晚间在网络节目“下班瀚你聊”播出。黄暐瀚询问孙晓雅，台湾有超过八成民众都很喜欢美国，美台有可能建交吗？孙晓雅表示，美国长期以来遵循“一个中国”政策，这是基于美国国内法律《台湾关系法》、美中三个联合公报和对台六项保证。

孙晓雅指出，这个政策的基础是所谓的“现状”（the status quo），这对台湾来说是一个模糊的情况，但也因为这种情况，让台湾能实现数十年的经济正向成长，提升人们的生活水准，并使台湾有能力成为世界一流的科技强权，所以现状其实有很多好处，尽管某些方面可能让人不舒服，觉得不够清晰。

孙晓雅表示，美国认为维持现状是维持和平稳定与繁荣的一种方式，不仅是对台湾，对整个亚太地区也都如此。由于台湾经济对世界十分重要，台湾的稳定和经济成长意味着全世界的稳定和经济成长。

至于台湾出现不少疑美的论点，孙晓雅认为，在民主社会中，会质疑是一件好事，质疑政府、官员、权威，就代表有言论自由、思想自由，所以她非常鼓励大家如果对AIT的政策、对美国政策有疑问，就尽量发问和质疑。