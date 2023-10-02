郭竞选办称郭台铭不会恢复国民党党籍

针对有国民党人士提议，若鸿海集团创办人郭台铭愿意申请返回国民党并放弃参选总统，可改列不分区立委或担任立法院长，郭台铭竞选办公室发言人回应，郭台铭并无打算恢复国民党党籍，并呼吁国民党主席朱立伦查清放话之人。

据台湾《自由时报》星期一（10月2日）报道，有关上述说法，郭台铭竞选办发言人陈家颐驳斥说，郭台铭并没有恢复国民党党籍的打算，也就没有列名不分区立委的问题，希望国民党主席朱立伦彻查谁在背后乱放话。

陈家颐指出，近期讨论的参选组合，民众看到的是权力分配、政治分赃，应该把能力纳入选项。郭台铭曾被评选为改变世界30位人物之一，也在哈佛商业论坛连续两年被评为年度百大CEO，具有世界肯定的领导力与扎实的领导实务经验，不论“蓝白合”或“蓝白和”都需要好时机。

郭台铭竞选办另一发言人黄士修星期天（10月1日）受访时说，郭台铭已独立参选，他们将展现最好的表现，相信他们提出的政见、政策，在议题上能回应民众期待，并取得社会大众的信任。

郭台铭在四年前退出国民党，他申请恢复党籍的禁令有效期已过，今年9月27日已可申请重返国民党。国民党主席朱立伦星期天被问到是否欢迎郭台铭申请重新入党？朱立伦说，诚心诚意敞开大门，欢迎认同国民党理念的人加入，或与国民党合作。