柯办：两岸沟通停滞影响人民生命财产安全

台湾民众党总统参选人柯文哲的竞选办公室认为，两岸现在处于沟通停滞、阻绝对话与交流的紧张态势，已经深深影响到台湾人民的生命与财产安全。

据台湾《联合报》报道，柯文哲竞选办发言人陈智菡对该报星期一（10月2日）公布的两岸关系大调查做出上述回应，并认为调查结果呈现台湾人民的客观感受。

陈智菡以八旗文化总编辑富察为例称，富察在台湾娶妻生子，从事文化出版工作多年，获得台湾政府配发的身份证。富察被大陆扣留后，台湾本应全力展开协商救援，但因为官方管道断绝，切断家庭团圆的机会。

陈智菡介绍，目前在美国访问的柯文哲于旧金山与在美台湾企业、科技人士对谈时，几位知名企业家表达对台海现状的忧虑，直言身边有许多朋友，想尽办法到美国置产，或者把孩子送到美国读书工作，就是因为担心台海兵凶战危，多年打拼恐因战火毁于一旦。

她说，相较民进党政府将政党利益置于台湾利益与人民之上，柯文哲在过去担任台北市长期间，无畏抹红，坚持与大陆保持官方沟通管道，讲求相互尊重、以对话取代对抗，用谅解与沟通化解冲突，坚定捍卫台湾的民主自由体制。

陈智菡也称，柯文哲过去成功举办八次双城论坛及世大运，未来也将以稳健务实的态度，戮力维持台海和平，带领台湾走向人安、产安（产业安全）与国安。

台湾《联合报》公布的最新“两岸关系年度大调查”结果，受访民众认为，台湾独立是影响两岸关系的最大变数。

调查也显示，66%的民众主张，台湾不应向美国或中国大陆任一方倾斜。如果两岸发生军事冲突，48%的民众相信美国会派兵协防台湾，40%则认为不会。