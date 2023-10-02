传台湾晶片公司技术转移大陆 立委要求月内提交调查报告

针对有媒体报道称台湾半导体公司奈微光公司私下转移技术到大陆一事，台湾的国家发展委员会主委龚明鑫承诺，将展开实地访谈调查。多名立委认为，国发会调查态度应该更积极，并要求一个月内提交调查报告至立法院经济委员会。

据台湾《经济日报》报道，台湾奈微光公司是研发出全球第一枚“中远红外光4合1硅光子晶片”的高科技公司。由于公司得到国发基金注资，多名立委星期一（10月2日）邀请龚明鑫赴立院进行业务报告，并要求国发会应在一个月内对技术转移大陆一事进行调查，并将报告送至立法院经济委员会。

龚明鑫说，国发会已向奈微光了解事情经过，公司方回应“当然说没有这回事”，但国发会将持续关注。

龚明鑫并说，目前相关技术还在研发中，是否能够设厂、量产还不知道。他也指出，最原始的技术来自台大，如果要将技术加值后再转出去，须经审议调查，不是那么容易。

国发基金也强调，硅光子晶片专利并未移转，且晶片尚在研发中，未来预计采取委托代工的生产模式，没有在大陆或其他国家建厂的计划，也没有违法解雇员工的问题。

不过，多名立委还是认为，国发会的态度应该更积极展开调查，至少详细约谈、了解，并要求国发会一个月内提交调查报告至立法院经济委员会。