港议员︰旅客数字未能完全恢复或涉航空承载力因素

今年中秋十一黄金周访港旅客人数预计将恢复至2018年同期的六至七成，香港自由党主席、立法会批发及零售界议员邵家辉认为，未能完全恢复当年水平，或与香港现在的航空承载力等因素有关。

据《星岛日报》报道，邵家辉星期一（10月2日）接受电台访问时，做出上述表述。

他提到，有零售业界向他反映，部分传统旺区生意在假期头几天有小双位数升幅，相信旅客数字已恢复至2018年时约六至七成。

邵家辉指出，疫情期间零售业界经营艰难，随着香港全面通关，不少海内外旅客逐步选择到香港玩乐。他期望特区政府可举办更多活动，并改善目前航班的承载力。

香港财政司司长陈茂波8月底公布，当时香港机场航班目的地数量已恢复至疫情前约75%，每日客运量和航班升降量也已分别恢复至疫情前的65%和70%。他预计，机场客运量年底可恢复疫情前八成，并于明年全面恢复。

另一方面，针对陆续展开的“香港夜缤纷”夜市活动，邵家辉认为，相信市集与区内的商铺和人流能起到互相带动的作用，但不适宜全港18区都设市集。

邵家辉说，湾仔海滨市集在过去数天有不少旅客和市民前往，有档主反映生意不错，坚尼地城及观塘市集规模则较小，主题也有不同。他认为，随政府推出夜经济活动，晚上外出的市民的确较之前多，并指有关市集可持续经营，增加更多摊档售卖小食，也可以考虑在一些特别日子或假期开放。

不过，邵家辉强调，在全港所有区都设市集或会分散人流，建议可在特定地点或特定的商场举办，令活动更聚焦。