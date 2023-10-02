中国经济前景不如预期 世行下调东亚今明年经济增长预估

中国经济前景不如预期，世界银行下调东亚地区今年和明年的经济增长预估。

据彭博社星期一（10月2日）报道，世界银行最新报告指出，随着东亚和太平洋地区受到金融紧缩和全球环境疲软影响，这两个地区的发展中经济体今、明两年的经济增长将放缓。

世界银行在半年经济展望报告中指出，东亚和太平洋地区今年的生产总值（GDP）增长预计达5%，2024年GDP增长则预计达4.5%。最新预估低于今年4月的预测，当时预估今年增长达5.1%，明年增长为4.8%。不过，报告称，最新预估显示，这两个地区的经济增长步伐仍快于其他新兴市场。

世行下调东亚和太平洋地区的经济增长预估，部分原因源自中国经济前景不如预期。

在房地产陷入困境、债务增加，以及疫情后重新开放的提振力道减弱，中国明年的经济增长可能为4.4%，低于先前预测的4.8%。中国今年GDP增长预测维持在5.1%。

根据报告，中国所经历的一切对整个地区起到至关重要的影响。“中国经济增长下降1%，区域经济增长就会下降0.3个百分点。”

世界银行指出，随着全球经济改善并重振外国对该地区制成品和大宗商品的需求，除中国之外，东亚和太平洋地区2024年的经济增长预计将略微加速。报告指出，地缘政治紧张局势、可能发生包括极端天气事件在内的自然灾害，是经济前景将面对的下行风险。