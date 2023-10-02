赖清德竞办指侯友宜认同九二共识才是消灭“中华民国”元凶

台湾民进党总统参选人赖清德的竞选办公室认为，中国大陆将九二共识定调为一个中国原则，也强调九二共识就是一个中国，而国民党总统参选人侯友宜认同九二共识，才是消灭“中华民国”的元凶。

综合台湾《自由时报》《联合报》和壹苹新闻网星期一（10月2日）报道，赖清德竞办发言人陈世凯是针对侯友宜质问赖清德是否认同“中华民国”，做出上述回应。

台湾前总统马英九星期一早前在脸书发文宣布，不会出席今年的双十节大会，原因是不满民进党政府将双十节的英文名称写成“Taiwan National Day”，翻译成中文是“台湾国庆日”，并认为出席这样的双十节典礼，形同为绕弯、偷渡的台独路线背书。

侯友宜之后说，他完全可以体会马英九的心情，并质问赖清德是否认同“中华民国”宪法，是否认同“中华民国”，以及是否站在“中华民国”的立场，为台湾设想。

侯友宜曾在7月首次松口表示，支持符合“中华民国宪法”的九二共识。

陈世凯针对侯友宜的言论回应时强调，赖清德自始至终竭尽全力守护“中华民国台湾”，并指国民党阻挡国防预算，阻挡能够守护台湾的力量，是言行不一致。

陈世凯也称，赖清德用更开放的民主治理与均衡的区域发展团结台湾，提升台湾的总体韧性，推动台湾均衡发展，并连结世界理念相近地区，追求台海及印太和平。