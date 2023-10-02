中国多家新势力车企9月交付量创新高

中国汽车销量也现“金九”行情，多家造车新势力9月份交付量创下新高，其中理想汽车交付3万6000多辆拔得头筹，增长超200%。

据澎湃新闻星期一（10月2日）报道，理想汽车以月交付量3万6000辆蝉联第一，同比增长212.7%，再次创单月交付量新高。截至9月30日，理想汽车第三季度累计交付量为10万5100辆，同比增长296.3%，全年累计交付量已经达到24万4200辆。

另外五家已公布9月交付量数据的新势力车企中，零跑汽车交付1万5800辆，同样创下历史新高；蔚来紧随其后，交付1万5600辆，同比增长43.8%，第三季度共交付5万5400辆，创历史新高。

小鹏汽车9月交付1万5300辆左右，环比增长12%，同比增长81%，连续八个月恢复增长；极氪汽车交付1万2100辆，同比增长45.6%，第三季度累计交付3万6400辆，创历史新高。

而哪吒汽车9月交付1万3200辆新车，环比增长9.2%，但同比下跌26.6%，是六家中唯一同比下跌的车企。

乘用车市场信息联席会预计，9月狭义乘用车零售销量约为198万辆，环比增长3.1%，同比增长3%；其中新能源零售销量预计75万辆左右，环比增长4.7%，同比增长22.3%，渗透率约37.9%。