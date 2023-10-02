港研究：新一代港青初入职收入中位数回到近1997年水平

香港新青年论坛星期一（10月2日）公布《香港各世代大专生收入比较研究报告》，数据显示，最新一代大学生初入职的收入中位数已回到近1997年水平。

综合《星岛日报》《明报》报道，研究报告分析香港1987年至2022年间，综合住户统计调查中，以每五年划分具有大学学历人士的收入数据，了解不同年代具有大学学历的全职人士的收入差异。第一代为1963年至1967年出生，现年55至59岁；最新的第八代则为1998年至2002年出生，现年约20至24岁。

研究发现，年轻世代的收入较过去有所改善，20至24岁人士的初入职收入中位数去年已达1万7424（港元，下同，约3045新元），相当于1997年水平（1万7426元）。较之前25至29岁人士的1万5856元上升1568元。

研究也发现，香港拥有大学学历的劳工比例持续上升，由55至59岁人士的7.2%上升至25至29岁人士的56.2%，显示年轻世代教育水平升幅持续上升。

根据研究，从事低技能职位的大学劳工从2002年的5万6600人增至2022年的16万9900人，升幅为三倍，当中2018年更达创历史新高的16.8%。

新青年论坛说，虽然低技能职位的大学学历劳工比例于近年有轻微下降，但在2021年和2022年的比例有所回升，显示随着未来整体经济环境不明朗，此比例仍有可能持续攀升。