上海认房不认贷首月 中低价二手房为交易主力

上海9月初官宣“认房不认贷”政策后，首月二手房挂牌量、带看量和成交量都出现了提升，中低价位的房源仍是交易主力。

据《中国房地产报》星期一（10月2日）报道，相关数据显示，9月18日至24日一周，上海二手房共网签成交4623套，日均成交660套，环比上周增加11.5%，其中9月23日网签数达到864套，创近几月的单日新高。

报道称，截至目前上海9月二手房成交量已突破1万7000套，已经越过了1万5000套的荣枯线。同时，二手房成交周期也从原先的六个月，大幅缩短至两个月。

上海中原地产首席分析师卢文曦指出，目前二手房成交价格比较平稳，买卖双方博弈仍在，也有购房者在“兴奋劲”过了之后，选择继续持币观望。

中原地产数据显示，截至目前，上海二手房挂牌量累计超过18万套。报道也引述多名中介公司店董称，随着挂牌量的增加，中介门店的来访量和成交量也有明显增长。

报道指，从成交价格看，中低价格的房源依旧是主力。中原地产梅园店董金晓云介绍，目前他所在的片区300万元至600万元（人民币，56万至113万新元）的房源基本已经没有了，“现在市场上已经找不到便宜的房子了”。

中原地产新华路店董张宏超介绍，随着市场回暖，房东的信心逐渐修复，现在已不是7、8月几乎“一边倒”的买方市场了。他指出，挂牌量激增的同时，一些房东已经不再主动下调挂牌价格，有的甚至开始试着提高挂牌价。

报道还引述镜鉴咨询创始人张宏伟称，“认房不认贷”政策出台后，上海中心城区楼市在成交量回升的基础上，二手房议价空间可能会减少，甚至价格逐步开始坚挺了，但是还不至于涨价。