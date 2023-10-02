民调：赖清德“三脚督”支持度仅领先柯文哲不足2%

台湾网络媒体新头壳新闻发布的最新民意调查结果显示，民进党总统参选人赖清德在“三脚督”（三人竞争）的支持度中，仅领先民众党总统参选人柯文哲不到2%。

新头壳新闻星期一（10月2日）发布上述民调，这是新头壳新闻自7月4日起，发布的第六次台湾总统选举民调。

根据民调，在被问及总统选举三脚督会投给谁时，32.05%受访者表示支持赖清德，30.42%支持柯文哲，国民党总统参选人侯友宜的支持度为24.01%，13.51%尚未决定。

与新头壳新闻9月15日发布的民调相比，最新的民调显示，赖清德领先柯文哲的幅度从3.36%缩小至1.63%，是近几次新头壳新闻民调差距最近的一次。柯文哲领先侯友宜的优势则从5.58%增至6.41%。

整体趋势显示，随着选战加温，民众投票立场逐渐浮现、尚未决定者渐少。这半个月来，进口蛋危机冲击民进党执政基础，赖清德领先优势逐渐消失，高虹安对于柯文哲的负面影响也逐渐变小，让赖柯的差距逐渐缩小。侯友宜则开始摆脱5月提名后的萎靡情形，但第三的位置不变。

如果把鸿海集团创始人郭台铭参选纳入战局，在被问及总统选举“四脚督”会投给谁时，民调结果显示，30.86%受访者支持赖清德，27.11%支持柯文哲，侯友宜21.94%，郭台铭10.63%，尚未决定9.46%。赖清德支持度领先柯文哲3.75%，柯文哲领先侯友宜5.17%，侯友宜领先郭台铭11.31%。

整体趋势是，民众表态率增加，郭台铭虽已展开连署，但支持度却持续下降。跟9月15日民调相比，柯文哲在四脚督支持度增幅（2.72%）比三脚督（1.2%）大。赖清德在四脚督支持度降幅（1.18%）比三脚督（0.53%）大。换句话说，郭台铭参选对在野阵营分裂的冲击逐渐变小，柯文哲声势上涨，成为在野阵营最有机会挑战赖清德的候选人。

此次民调由新头壳新闻网站通过手机号码于9月30日和10月1日随机发送简讯，邀请回答线上问卷；每个简讯都有独立网址，避免被灌票或滥用；共回收1151份有效问卷，在95%信心水准下，抽样正负误差值正负2.95%。