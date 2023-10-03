中国和巴西之间贸易首次实现本币交易

中国和巴西之间的贸易首次实现本币交易，实现人民币计价、结算、融资和直接兑换的全流程闭环操作。

据中新社报道，当地时间星期一（10月2日），记者从中国银行（巴西）有限公司（下称“中银巴西”）获悉，中巴贸易已首次实现本币交易的全流程闭环交易。

中银巴西9月28日成功为巴西企业办理人民币信用证贴现业务，并即时兑换为巴西雷亚尔入账，在中巴贸易史上首次实现人民币计价、人民币结算、人民币融资和人民币直接兑换雷亚尔的全流程闭环操作。

首次试水的是巴西埃尔多拉多纸浆公司（Eldorado Brasil）。该公司成立于2010年，是巴西纸浆工业领域最具竞争力的企业之一，产品约四成销往中国。今年8月份，该公司接受中国厦门某进口企业采用人民币作为合同计价货币，指定中银巴西为收款行，试水人民币结算。

巴西埃尔多拉多纸浆公司43箱纸浆8月26日从巴西桑托斯港装船启程前往中国青岛港。9月，中银巴西收到进口商开立的人民币延期付款信用证，随后通知巴西埃尔多拉多纸浆公司，并完成对货运单据和信用证的审核，在9月28日为公司办理人民币信用证贴现业务，帮助出口商提前收到人民币货款。

根据巴西外汇管理规定，中银巴西即时将收到的人民币直接兑换为雷亚尔入境巴西，汇入客户本地账户，实现了从货物交易的人民币计价，到资金交易的人民币结算、融资和本币直兑的全流程闭环操作。

今年4月份，巴西总统卢拉访华期间，两国签署合作谅解备忘录，推动本币贸易。