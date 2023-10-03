美媒：中国官方调查许家印是否转移资产到海外

中国恒大集团创办人许家印上周被中国官方控制后，《华尔街日报》引述知情人士透露，中国官方正在调查他是否试图在该公司陷入财务困境下，将资产转移到海外。

《华尔街日报》星期天（10月1日）也在报道中提到，恒大是中国房地产泡沫破灭三年后，努力重新站稳脚跟的众多房地产开发商之一，但其数十亿美元债务重组的计划已经失败。随着中国房地产行业的坏消息不断增多，越来越多经济学家和投资者呼吁当局采取更加协调的措施，来恢复投资者信心并帮助房地产开发商清除债务。

报道称，面对恒大问题，最终可能需要中国政府进行重大干预，就像美国政府在2008年金融危机期间被迫介入一样。

牛津大学中国中心助理研究员、瑞银前首席经济学家马格纳斯（George Magnus）说，中国政府应该采取更果断的措施清除房地产商的债务，“让房地产商、银行和其他利益相关者分担损失”。

另一方面，恒大集团和恒大物业星期一（10月2日）晚间在港交所网站发布公告，称已向港交所申请自星期二（10月3日）上午9时起恢复股票买卖。

公告称，恒大集团已于上星期四（9月28日）公告有关公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施的内幕消息。

董事会认为，目前公司不存在其他需要公布的内幕消息。

恒大物业还说，董事会认为公司经营状况正常。恒大集团的公告则没提到这一点。

截至目前，恒大汽车没有发布复牌申请公告。中国恒大、恒大物业和恒大汽车三只“恒大系”股票自上星期四上午9时起在港交所暂时停牌。

暂时停牌前一天（27日），许家印被控制的消息传出后，三只股票都大幅跳水超过10%。

自2021年底爆雷，恒大集团严重资不抵债。集团财报显示，截至今年6月底，恒大总负债2.39万亿元（人民币，4500亿新元）。恒大系股票曾在2022年3月21日停牌，并在今年7、8月才陆续复牌。