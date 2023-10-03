港大校长张翔被投诉管理不当 校委会开特别会议讨论

香港大学校务委员会星期二（10月3日）将罕见加开特别会议，讨论校长张翔被指管理不当的投诉。港大本科生校委要求设立调查委员会。

综合网媒“香港01”和香港电台等报道，有关张翔的投诉，涉及他豁免招标聘用美国猎头公司招聘副校长和医学院院长；一笔来自中国大陆企业的奖学金款项，一度被要求转到校长办公室控制的账户；以及豁免招标以205万港元（约36万新元）购买校长座驾。

张翔星期二凌晨发声明回应相关投诉时说，有造谣者一而再将校内的机密通讯和内部资料外泄，并断章取义，蓄意扭曲事实，矛头直指香港大学以及他本人。张翔称，由于有关指控可能涉及违法行为，并对他构成严重诽谤，他决定委托律师，期望索取专业法律意见。

张翔也说，他接获校委会通知，要出席于星期二举行的特别会议。基于准备时间只有一个工作日，他在星期二下午3时委托律师，以电邮方式要求校委会将会议押后，让他有足够时间掌握所有事实背景，和索取法律意见。有关通讯在短短一小时后，即外泄给传媒；对于只有校委会成员可以收到的机密资料被瞬间外泄，他感到极度遗憾。

港大本科生校委戚由康星期二上午公开回应，称包括他在内的校委分别收到“吹哨者”提供的大学内部文件，指控校长张翔（及/或校长办公室等）涉嫌不当管理大学财产。他认为有关文件构成表面证据，支持校委会根据港大条例成立调查委员会，查明事件真相。

戚由康认为，张翔作为香港最高学府首长，应为莘莘学子楷模。倘若事件属实，如此漠视大学典章制度之举将严重损害大学社群的声誉及利益，也可能招致大学及/或校长的刑事及民事法律责任。校委会作为大学最高管治机关，实在责无旁贷。

香港特首李家超星期二在行政会议前记者会上，回应记者有关港大要开会处理张翔投诉的提问时说，他相信大学本身有能力处理内部事务。

李家超指出，他重视大学管理，相信大学也明白公众有期望，大学的管理应符合公众预期。对于任何投诉或事项，根据现有制度，大学应管理自己内部事务，由校务委员会及校长各司其职负责，并必须按应有程序，公平公正地处理。