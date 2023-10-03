台外交次长吁国际社会正视大陆谋台野心

台湾外交部政务次长李淳说，中国大陆正在尝试改变台海现状，呼吁国际社会正视大陆谋台的野心。

据台湾外交部官网消息，李淳9月1日接受瑞典《晚报》（Aftonbladet）专访，访谈内容已于9月30日以“中国（大陆）企图以入侵威胁恐吓台湾”为题，在该报官网刊出。

李淳指出，台湾海峡中线长久以来被视为两岸的边界，然而大陆近来不断派遣军机和军舰穿越台海中线，企图改变现状，借以对台湾施加心理压力，恐吓台湾人民。大陆也将两岸歧见视为内部政治争端，要求他国不应介入等说法，试图说服瑞典等其他国家勿与台湾建立任何关系。这些行径旨在施压台湾，迫使台湾屈服于大陆的要求。

李淳说，大陆对台采取灰色作战策略，以较低的政治成本产生类似战争的影响。例如以抵制台湾凤梨、芒果等农产品，对台进行经济胁迫；为了干预台湾明年1月总统选举，以军机和军舰扰台及军演恫吓，并利用假信息与网络攻击，威胁一旦特定候选人当选，两岸关系将更加不稳，以达到影响选举结果的目的。

李淳说，大陆无所不用其极在国际社会上孤立台湾，并借由争取担任国际组织的重要职位，进而阻挠台湾参与。以世界卫生组织（WHO）为例，台湾曾以观察员身份出席世界卫生大会（WHA）多年，但近年在大陆阻挠下，尽管台湾因应冠病疫情普受国际赞扬，却无法与会分享防疫经验。

谈及俄乌战争，李淳强调，这场战争证明军事与经济实力并非决胜关键，只要有坚决自卫的决心以及理念相近国家的支持，小国也能抵御强大敌人。

李淳表示，乌克兰与台湾有许多相似之处，台湾必须积极备战，加速军购流程及落实人民心理准备，台湾必须先展现自我防卫决心，否则国际援助不会来临。俄乌战争也使大陆重新思考对台动武的代价，攻台难度远比先前评估更高。