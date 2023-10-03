内蒙古少数民族考生高考加分 从加10分改为五分

中国内蒙古自治区少数民族考生高考加分的“削减”步入实施阶段。

根据澎湃新闻，内蒙古招生考试信息网发布2024年普通高考报考温馨提醒，自治区2024年高考报名拟于2023年11月初进行。按照《内蒙古自治区关于进一步深化高考加分改革工作的实施方案》，2024年至2025年，蒙古族、达斡尔族、鄂伦春族、鄂温克族和俄罗斯族等五个少数民族考生，由原来加10分投档调整为加五分投档。

2021年9月，《内蒙古自治区关于进一步深化高考加分改革工作的实施方案》已明确，蒙古族、达斡尔族、鄂伦春族、鄂温克族和俄罗斯族等五个少数民族考生加分政策，坚持民族因素与区域因素相结合，根据“保留并完善边疆、山区、牧区和少数民族聚居地区的少数民族考生加分项目，精准确定加分区域、群体和条件，逐步减少加分分值”等原则作出调整。

内蒙古关于以上五个少数民族考生高考加分改革分三步走：2021年至2023年，现有考生加10分投档政策不变；2024年至2025年，由原来加10分投档调整为加五分投档；2026年起，将自治区103个旗县（市、区）划分为A、B两类，A类地区五个少数民族考生如满足高中阶段在同一旗县（市、区）内具有完整户籍、学籍、实际就读均满三年的“三统一”要求，保留加五分投档政策，B类地区考生不再加分。

A、B两类地区是根据政府确定的“边疆、山区、牧区、少数民族聚居地区少数民族考生”实施范围，综合考量内蒙古全区各地国家通用语言文字普及程度和教育发展水平划定的。其中，A类地区包括19个边境旗（市）、33个牧业旗（市）和三个少数民族自治旗中，剔除重复地区以及国家通用语言文字普及程度、教育发展水平相对较高的盟市所在地和计划单列市，共36个旗（市）；B类地区为其他67个旗县（市、区）。

近两年，中国多个省份的少数民族考生高考加分政策调整进入实施阶段。

例如，在2020至2022年过渡期之后，江西省今年起不再实行少数民族考生加分政策。2020年到2022年，江西省普通高考少数民族考生分别为1918名、2302名和2314名，其中符合享受加分政策（加五分）的少数民族高考考生分别为377名、389名和470名。