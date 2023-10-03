台湾科企据报助华为建造晶片厂基础设施

美国媒体报道，台湾科技企业协助中国大陆通信设备巨企华为建造晶片厂的基础设施。

彭博社星期二（10月3日）报道，经调查发现，亚翔工程股份有限公司旗下子公司、晶片材料经销商崇越科技和汉唐集成股份有限公司旗下子公司等台湾企业，正帮助华为建设晶片厂的基础设施。

台湾矽科宏晟科技股份有限公司在官网发布，该公司与两家深圳企业鹏新旭技术有限公司（简称鹏新旭）和鹏芯微集成电路制造有限公司（简称鹏芯微）签订合约，为这两家公司建造化工供应系统。鹏新旭和鹏芯微均为与华为合作兴建晶片制造设施的公司。彭博社询问有关情况时，矽科宏将相关信息从官网撤除。

台湾经济部受询时说，他们将了解上述四家台湾企业与华为的关系。美国商务部拒绝就华为供应商发表评论，但让彭博社参考商务部过往正就华为先进晶片制造进行调查所发布的声明。

华为和亚翔工程股份有限公司并未回应彭博社多次置评请求。崇越科技代表证实旗下大陆子公司与鹏芯微签订合约，但称仅负责不受美国制裁措施限制的废水处理工程。崇越科技也说，他们在鹏芯微去年被美国商务部列入黑名单之前就签订合作协议，也不提供半导体材料或设备给鹏芯微。

汉唐集成股份有限公司证实旗下大陆子公司与深圳市昇维旭技术有限公司签订合约，参与对方的内装改造工程。汉唐说，公司与旗下大陆子公司都从事建筑生意，汉唐也不制造或出口晶圆相关产品或设备，所以没违反出口管制条例。