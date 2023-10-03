创维创始人指许家印犯大忌 拉敌对势力债留中国

中国著名企业家、创维创始人黄宏生公开指中国恒大集团创办人许家印“犯大忌”，因为许家印通过美国破产保护，把债务扔在中国，资产留在美国，并且“利用美国的这种跟中国的对抗，利用美国的政权政治来解套”。

中国恒大上星期四（9月28日）公告，董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。

黄宏生星期一（10月2日）凌晨在小红书发布视频，他首先指责许家印“公然以中国人民为敌”，拉着敌对势力，想把自己几万亿元的债务解套，“走上了敌对的道路”。

黄宏生说，身边有不少朋友受到过恒大的诓骗，并称许家印曾经以恒大“地产之王”为噱头，提议他的朋友把钱存在恒大那里，同时承诺每年回报率高达15％。结果，本金和利息全都拿不回来。

黄宏生在视频中提到，恒大在2021年陷入各类法律纠纷时，中国政府特别对其予以保护，将恒大在各地的楼盘纠纷、与供应商的付款等问题，都一并交由广东省高级法院受理。

黄宏生说：“这什么意思呢，国家给它一个保护时间，让它能够有时间，时间换空间来解决各种各样的纠纷，解决交付问题，供应商货款问题等等，保护非常明显。”

黄宏生进一步说，中国政府之所以最近对许家印出手，原因在于许家印犯了大忌，通过美国的破产保护，把债务扔在中国，资产留在美国，“利用美国的这种跟中国的对抗，然后利用美国的政权政治来解套”。

黄宏生指出，许家印这种做法是“以人民为敌、以国家为敌”，并称如果许家印没这么做，“我估计还会慢慢的”。

黄宏生强调，这是中国所有企业家都要引以为戒的案例，有困难时一定要真心真意地解决困难，“而不是你搞了一个欺骗的游戏，让你的财富得到保护，让国家受难，让人民受苦”。

黄宏生还特别提到了中国通讯巨头华为，称华为在遇到美国打压时，选择坚定不移地在中国需要的软件和芯片领域发力，赢得了市场和政府的信任。他说：“你看几年下来华为的困难，度过了灾难，面向新的道路阳光灿烂。”