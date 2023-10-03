英国新任驻亚太贸易公使访台 洽谈主办英台经贸对话会

英国新任驻亚太地区贸易公使肯特（Martin Kent）访台，洽谈主办英台经贸对话会。

据台湾《自由时报》报道，肯特目前在台湾进行五天访问行程，以扩大并深化英国和台湾之间的贸易与投资往来。

英国在台办事处星期一（10月2日）说，肯特此行主要目的是与台湾经济部国际贸易署开会，为筹备11月在伦敦举行的第26届台英经贸对话会议（UK-Taiwan Trade Talk）。

英国在台办事处指出，肯特将与台湾经济部政务次长陈正祺会面，后者将到伦敦与英国国际贸易部长何德森（Nigel Huddleston）共同主持今年的台英经贸对话会议。

根据规划，肯特也将与台湾行政院政务委员兼经贸谈判办公室总谈判代表邓振中会面，针对英台在今年宣布展开深化贸易伙伴关系（UK-Taiwan Enhanced Trade Partnership，简称ETP）进行官方层级会谈。

肯特说，英台贸易总额目前已达到86亿英镑（约142亿新元），他将利用即将举行的英台经贸对话会议与英台深化贸易伙伴关系作为催化剂，促进英国与台湾的贸易增长。

肯特提及，他将优先推广英国领先全球的绿色能源产业的投资商机，并在科学、科技、研究发展方面开发更广泛的合作伙伴关系。

英国在台办事处说明，肯特此行也将与在台湾的多名英国企业代表会面，了解英商在台湾运营商机，并将与中华航空、环球晶圆等重要台湾企业会面，开发英台合作机会。