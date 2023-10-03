赖清德称将在印太成立产业园区 协助台商布局全球

距离台湾总统选举仅剩下三个月多的时间，台湾民进党总统参选人赖清德提出七大主张，并强调未来将在印太地区成立产业园区，协助台湾企业布局全球。

综合《联合报》和《自由时报》报道，赖清德星期二（10月3日）召开“国家希望工程”国政愿景发表会，他在会上抛出七大主张，包括发展“五大信赖产业”、打造智慧科技岛、建构“以人为本”智慧新社会、推动金融创新与发展、创新创业雨林生态系、发展“护国群山”、绿色成长新战略，以此迎向新的国际经贸体系。

在五大信赖产业方面，赖清德阐述，要以总统蔡英文提出的“六大核心战略产业”为基础，进一步发展半导体、人工智慧、军工、安控及通讯等产业，支持台湾产业立足台湾、布局全球、行销全世界，成为全球供应链可信任的伙伴。

其中，内容核心包括协助企业建立跨国双向研发中心，并透过国际合作，在印太地区推动设置科学工业园区，以及海外创业中心；同时，持续推动与美、日、欧等国家的双边及多边经贸协定，加入区域经济合作机制，并继续深化新南向政策，加强与东南亚国家的连结。

至于在印太地区设置科学工业园区的规划，赖清德在会后受访时说，他在担任行政院长期间曾推动台商回流，当时就有不少台商希望回台发展，但也有部分台商认为印太地区发展更适合他们。

赖清德指出，如果台湾政府能在印太地区适合投资的国家设置产业园区，就能让这些台商的产业发展变得更加顺利、安全。