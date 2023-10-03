港城规会就高球场改划修订收取申述 逾98%反对建屋

香港粉岭高尔夫球场拟建屋土地暂时修订为“未决定用途”，让土木工程拓展署重新检视公营房屋的设计布局，并接受进一步申述，以确定安排。香港城市规划委员会（简称城规会）星期二（10月3日）早上举行公听会收到的申述中，有逾98%反对建屋。

综合香港电台和网媒“香港01”等报道，香港城规会星期二共收到1903份申述，当中1872份反对当局收回高球场的旧球场建公屋。

香港规划署代表在会上说，明白政府对该土地的发展意向是提供公营房屋，但考虑到有关司法复核，可能影响用地的适当长远用途和所划设的土地用途地带。

规划署代表也提到司法复核案判词中指出，不应假定环保署署长有条件通过环评的决定是“神圣不可违背”的。在现阶段把用地改划为属临时土地用途地带的“未决定用途”地带，可为在处理未来可能发生情况时提供弹性。

香港高尔夫球会会长郭永亮说，他十分感谢法院临时暂缓执行环评程序的裁决，直至有司法复核结果为止。他也说，高球会完全无意重获球场营运权，有关土地已交回政府，希望政府保留球场，否则会毁了一个让香港扬威海外的国际级球场。

郭永亮还说，香港高球员许龙一在本届杭州亚运会取得历史性突破，勇夺男子个人赛金牌，男队也在团体赛中获得铜牌。在港府对高球发展薄弱支持下，香港运动员能获得如此佳绩实属奇迹。

香港特首李家超星期二上午在行政会议前的记者会上，祝贺许龙一夺冠，但在回应港府会否因为高球员在亚运会缔造佳绩，改变收回高球场旧球场建公屋的决定时说，政府的立场非常明确，不论城规会的最终决定如何，政府也承诺将收回的部分土地借给赛事主办方，也会为赛事主办单位提供协助，确保赛事能够在高球场的新球场或旧球场进行。