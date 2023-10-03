港财库局长：中东国家可探索在港发行人民币计价绿债

香港财经事务及库务局局长许正宇说，中东地区国家可探索在香港发行人民币计价的绿色债券，通过香港市场引入更多对绿色和可持续金融有兴趣的国际资本。

许正宇星期二（10月3日）在香港财经事务及库务局官网发表网志，介绍他上月出访卡塔尔和埃及行程时，作出以上表述。

许正宇说，推广香港人民币金融业务是他此行的重点之一。据他介绍，卡塔尔于2015年已经成立人民币清算中心，成为中东地区的首例，便利该地区的参与者开始接触人民币市场。埃及也正筹备发行“熊猫债”，直接参与人民币在岸融资市场。

许正宇认为，随着中国与中东地区建立更紧密经贸关系，就如卡塔尔与中国的能源公司去年底签署了历时27年总值约610亿美元（约837亿新元）的天然气供应长约，人民币用于双边贸易结算的金额会开始提高，中东地区政府及企业对人民币投资产品及其他方案的需求也会日渐增加。

他指出，香港作为最大的离岸人民币中心，拥有充足的资金池、丰富的产品生态圈及多元的风险管理工具，绝对可以乘着东风发挥作用服务中东地区的人民币投融资需求，同时助力人民币国际化。

许正宇说，乘着人民币息率下调的市场趋势，中东地区国家可以探索在香港发行人民币计价的绿色、蓝色或社会债券，通过香港市场引入更多对绿色和可持续金融有兴趣的国际资本。

许正宇提到，港府将继续发掘香港与中东地区在“一带一路”战略下的金融合作机会，并积极参与和建立相关的活动和平台，以展示及落实香港作为国际金融中心服务“一带一路”投融资需求的能力和项目，进一步为中国“一带一路”倡议作出贡献。