中国副代表：会费大国长期欠费是造成联合国流动性危机主因

中国常驻联合国副代表戴兵说，财政是联合国治理的基础和重要支柱，会费大国长期欠费是造成联合国流动性危机的主要原因。

据中国常驻联合国代表团官网消息，戴兵星期一（10月2日）在第78届联合国大会行政和预算委员会（第五委员会）常会开幕式上发言时，作出以上表述。

戴兵说，维护联合国作用，把对多边主义的承诺落到实处，需要各国都以负责任的态度履行应尽义务。要解决会费大国长期欠费问题需要标本兼治，避免依赖短期临时性措施。

他指出，联合国资源配置要平衡兼顾安全、发展、人权三大支柱领域工作，并切实提高发展中国家在联合国治理问题上的发言权，提升发展中国家在秘书处职员中的代表性，以更大力度、更实际举措有效回应代表性不足国家的关切，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

戴兵提及，联合国预算应切实体现会员国主导作用。方案计划要充分反映会员国利益与合理诉求。方案预算要保持合理规模，优先保障发展领域资源，加强内控问责，遵守财务规章纪律，管好用好会员国的每一分钱。审计委员会是联合国最重要的外部审计机构，充分发挥其独立监督职能有助于加强财务管理和监督问责。

戴兵说，中方高度重视建设和平（简称建和）工作，将积极参与建和融资讨论。建和融资方式应符合联合国现行财务规则和预算管理规定。中方认为，发达国家以转换供资来源的方式规避建和融资责任，同时仍把持对建和基金的控制权和主导权，剥夺广大会员国的监管权利，这既不合理，也有失公允。如果使用会员国摊款向建和基金融资，那基金的使用管理也应体现会员国监管。