港媒：中共中央港澳办组建工作近尾声 拟扩编挂牌

香港媒体引述消息透露，中共中央港澳办的内设机构配置已完成，预计将在国务院港澳办的基础上扩大编制，并正式挂牌。

据香港《星岛日报》报道，香港特首李家超9月22日抵达杭州出席亚运会开幕式时，在社交媒体公布“国务院港澳办副司长邰凡到机场迎接”。澳门特首贺一诚两天后到访浙江大学时，浙大官网披露的则是“中央港澳办、国务院港澳办一局负责人邰凡参加活动”。

报道称，这是中共中央港澳办内设机构首度曝光，虽然仍不清楚“一局”的具体名称和职能，但分析人士称，这意味着中央港澳办改革方案已获中央批准，内设机构配置完成，一些人事也已敲定，预计将正式挂牌。

中国官方今年3月在中共中央机构改革方案中宣布将组建中央港澳办，不再保留单设的国务院港澳办。夏宝龙今年7月作为中央港澳办主任首次亮相并主持会议，但中央港澳办至今还没正式挂牌。

国务院港澳办原设有九个正司局级的内设机构，有接近港澳系统的建制派消息透露，中央港澳办将在国务院港澳办的基础上增设一个局至10个局，原来的九司会被打散，职能和名称也会有很大不同。

另外，原中央港澳办副主任杨万明已担任中国人民对外友好协会会长，目前在京的中央港澳办副主任只有两人，分别是常务副主任周霁、副主任王灵桂，因此预计还将有新的高层任命。