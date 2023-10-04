郭办指赖清德抄袭政见 赖办反击：赖2017年已提出概念

针对鸿海创办人郭台铭竞办指责民进党总统参选人赖清德抄袭郭台铭提出的“智慧科技岛”政见，赖清德竞办反击称，赖清德于2017年担任行政院长时已提过相同概念。

综合《自由时报》《联合报》报道，赖清德星期二（10月3日）在“国家希望工程”国政愿景第四场发表会上提出“五大信赖产业”、“智慧科技岛”、“创新创业雨林生态系”等政见。

郭台铭竞选办公室发言人黄士修指责，赖清德的“经济日不落国”政见抄袭了郭台铭于今年9月所提出的“让台湾成为美中经贸下的日不落国”。黄士修还表示，赖清德提出“智慧科技岛”政见也与郭台铭四年前提出的如出一辙。

赖清德竞办发言人陈世凯于当天晚上回应此事时指出，赖清德的“创新经济．智慧国家”七大主张，是综合整理担任立委、市长、行政院长及副总统任内，结合社会各界力量，并在总统蔡英文奠定的八年基础上，推动的“五大信赖产业”、“智慧科技岛”、“创新创业雨林生态系”等政见。

陈世凯列举称，在2017年时任行政院长的赖清德，就提出让台湾成为“数位经济国家”；在2018年，赖清德也表示要加速相关基础设施建设，打造台湾成为“智慧国家”。

陈世凯也指出，赖清德最早于今年2月出席中部上市柜公司菁英联谊会交接典礼时，就已阐述过让台湾成为“经济日不落国”理念，更在8月接受媒体专访时说明过完整概念，这些时间都远早于黄士修所称郭台铭9月时提出政见。

陈世凯表示，政见讨论应基于事实，作为总统参选人阵营的发言人，应多做功课、了解国政，避免信口开河、贻笑大方，并讽刺黄士修“政见不会，难道连google也不会吗？”