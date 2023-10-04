凯盛融英称已通过中国国家安全整改验收

总部设于中国上海的咨询公司凯盛融英（Capvision）说，在解决了中国政府提出的国家安全风险后，公司已通过国家安全合规整改验收。

凯盛融英信息科技有限公司星期二（10月3日）在微信公众号发布声明称，近几个月来，公司在政府有关部门的指导下，建立了更加系统完备的合规制度与实施方案。近日，公司接到政府有关部门的《整改验收通知书》，认为整改符合要求并完成验收。

声明称，公司深刻认识到，咨询行业必须增强安全和忧患意识，坚决堵住管理漏洞，持续提高安全防范标准，积极落实国家安全主体责任。

苏州市国家安全局等部门今年5月对凯盛融英开展联合检查行动，认为凯盛融英涉嫌泄露国家机密。

中国央视新闻今年5月发出报道称，许多背景复杂的境外机构，为规避中国法律法规和重点敏感行业监管，掩饰弱化境外背景，借助国内咨询公司等行业，窃取中国重点领域国家秘密和情报。

报道还点名凯盛融英在中国寻找境内政策研究、国防军工等领域有影响力的专家，这些专家在涉外咨询中泄露敏感内容甚至国家秘密和情报。

报道引述中国国家安全机关称，凯盛融英公司大量接受境外公司对中国敏感行业的咨询项目，其中一些企业与外国政府、军方、情报机关关系密切。2017年到2020年，凯盛融英接受上百家境外公司汇款2000多次，金额高达7000多万美元（约9600万新元）。

凯盛融英随后表示，在过去的经营活动中未能充分履行国家安全防范责任，存在重大隐患和漏洞，对国家安全造成了严重危害，并成立合规管理委员会以执行当局的整改要求。