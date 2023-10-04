华兴资本宣布谢屹璟出任代理CEO

中国金融企业华兴资本星期一（10月2日）公布，集团执行董事兼联合创始人谢屹璟将代理包凡的首席执行官职务。包凡目前仍在接受中国有关部门的调查。

据中国《证券时报》报道，华兴资本控股星期一晚间在港交所发出公告，宣布谢屹璟被任命为公司代理首席执行官，自2023年10月2日起生效。

华兴资本表示，自2023年2月起，谢屹璟一直在公司执行委员会中发挥领导作用，负责集团的日常管理与运营。董事会认为，任命谢屹璟为公司代理首席执行官将优化执行委员会的决策流程及提高集团业务运营的效率。

公开资料显示，53岁的谢屹璟是华兴集团创始人、执行董事、董事总经理、投资银行事业部联席负责人及医疗与生命科技事业部负责人。谢屹璟目前也担任公司环境、社会及管治委员会主席、执行委员会成员及公司若干子公司的董事。

华兴资本控股今年2月对外证实公司创始人包凡“失联”。在此后的多次公告中，华兴均称包凡仍在继续配合中国有关部门调查。

包凡接受调查期间，执行委员会都一直在负责维持集团的日常运作，其中比较重要的两位人物分别为执行董事谢屹璟及王力行。此次对外官宣，意味着谢屹璟将正式主持全盘工作。

《华尔街日报》早些时候报道称，包凡被带走是为了协助一项涉及前华兴资本总裁丛林的腐败调查。丛林曾在中国最大国有银行旗下的一家子公司任职。