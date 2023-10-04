柯文哲阵营公布内参民调：只有柯侯配才会赢

台湾民众党总统参选人柯文哲阵营主张以第三方民调推出在野阵营最强人选后，公布内部参考民调，强调只有“柯侯配”（国民党参选人侯友宜当副手）才能击败持续领先的民进党参选人赖清德。

据台湾《上报》报道，柯文哲办公室发言人吴怡萱星期二（10月3日）在脸书公布内参民调称，如果在野阵营整合成一组，“柯侯配”或“侯柯配”对上“赖萧配”（赖清德与台驻美代表萧美琴），结果显示“柯侯配”大幅领先“赖萧配”12.3个百分点，远超过“侯柯配”7.1个百分点的领先幅度。

吴怡萱称，这份民调的关键是：蓝白两党合作后，许多支持者的投票意愿会转向赖清德，其中又以“侯正柯副”的选项流失居多。

吴怡萱强调，这突显民众党是讨厌蓝绿恶斗的集合体，以“民众”为本的民众党支持者，绝对不会接受传统旧思维“小的听大的”、“大的说了算”的“交换合作”。

吴怡萱批评，国民党意见领袖从上周起发动蓝白合话题，宣称在野一定要合、却说“侯友宜不当副的”，甚至出现许多交换位置的发言，一再测试民众党的底线，让支持者非常焦虑与不安。

她强调，民意是由下而上而非“下指令”，选举是讨论台湾未来方向与政策拟定。找到解决问题的方法、找到感动人心的力量，本该就由民意决定。

上述民调访问时间为10月1日至2日，抽样人数达1080人。

柯文哲办公室上星期五（9月25日）表态，主张由公正的第三方民调推出在野最强人选，并主张“输的退选”，以达成政党轮替目标。

国民党没有正面回应柯文哲的主张，仅称蓝白合作是多数民众的期待，双方当前正处于堆栈共识的过程，各种建议或合作的方式都会纳入，以作考虑。

但蓝营媒体近日集中发表评论文章批评柯文哲阵营的主张。其中中时电子报星期三（10月4日）发文称：“如果纯以民调作抉择，而忽略政党的实力问题，显然是未尽公平的。”