中国驻英使领馆提醒留学生防范冒充公检法等方式的电信诈骗

中国驻英国使领馆提醒中国公民特别是留学新生，要防范冒充公检法、使领馆工作人员等方式的电信诈骗。

据中新网报道，当地时间星期三（10月2日），中国驻英国使领馆发布消息称，近期，使领馆接到多起求助，电信诈骗类案件显著增多，其中“虚拟绑架”和冒充国内公安部门反诈专线类型电信诈骗尤为多发。

中国驻英国使领馆提醒在英中国公民，特别是留学新生，提高对各类诈骗行为的防范意识。使领馆已针对“虚拟绑架”电信诈骗发布提醒，中国国内公安部门的反电信网络诈骗专用号码96110专门用于对群众的预警劝阻和防范宣传等工作，不会给境外号码拨打电话，仅会在当事人遭遇电信网络诈骗时致电劝阻，绝不会告知当事人因涉嫌诈骗犯罪需接受调查，更不会要求当事人在线录口供或转账汇款。

中国驻英国使领馆称，目前诈骗方式层出不穷，包括但不局限于冒充公检法、海关、使领馆工作人员、快递公司、房东等。诈骗内容涉及虚拟绑架、非法换汇、网络交易等。

中国驻英国使领馆再次提醒在英中国公民务必提高警惕，防范电信网络诈骗，建议下载“国家反诈中心”小程序。如不幸上当受骗，第一时间向英国当地警方和中国国内户籍所在地公安机关报案，并尽快联系本人开户行并要求采取止付、冻结等相应措施。如无法直接向国内公安机关报案，可请国内近亲属协助，并向报案地反电信网络诈骗中心请求帮助，也可拨打110后请其协助转接反诈中心。