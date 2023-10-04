泰国首相看望曼谷商场枪击案中受伤的中国公民

泰国曼谷商场暹罗百丽宫星期二（10月3日）发生枪击事件，造成多人伤亡，其中中国公民一死一伤。事发后，泰国首相社德他亲赴医院看望受伤的中国公民，并代表泰国政府对不幸遇难的中国公民表示哀悼。

曼谷暹罗百丽宫枪击案发生后，大批救护车抵达现场。（法新社）

据新华社报道，中国驻泰使馆获悉中国公民一死一伤的情况后，迅速启动应急机制，核实情况，并会同泰国有关方面开展善后处置，第一时间派领事官员赶赴案件现场了解情况并赴医院看望伤员。

枪击案发生后，泰国首相社德他亲赴医院看望中国受伤人员，并与副首相兼外长班比分别致电中国驻泰大使韩志强，代表泰国政府对不幸遇难的中国公民表示哀悼，对受伤人员表示慰问。

社德他强调，泰方将迅速依法查办此次事件，强化治安管理，确保为来泰中国公民提供可靠安全环境。

枪击案中的14岁嫌犯被泰国警方当场逮捕。（法新社）

另据澎湃新闻报道，在曼谷枪击案现场的中国游客葛兰（化名）在回忆事发过程时说，听到三声枪响后，才反应过来发生了枪击案，与友人跑去Zara店铺的仓库躲藏。

葛兰说，暹罗百丽宫的店员和保安都非常友好，主动让民众进去避险。她与友人躲进去仓库里后，“跟大概有十多个人，把仓库挤满”。

葛兰表示，等待许久，有人在仓库中说，枪手已经被抓住了，大家都松了一口气。在出来时经过商场，“大家都很紧张，担心有同伙没扫清。但说实话，我只看到店员和保安保护我们”。

枪击案发生后，上百名群众逃离商场。（法新社）

这起枪击事件共造成两人死亡和五人受伤，警方当场逮捕了一名14岁的男嫌犯。